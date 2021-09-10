В суде Шри-Ланки сегодня продолжится рассмотрение дела специалистов из России, которых обвиняют в незаконном сборе почти трёхсот редких насекомых и их убийстве.

Суд идёт над тремя россиянами. Это зоолог Александр Игнатенко, у которого нашли несколько мертвых жуков, и двое его компаньонов Артём Рябов и Николай Килафян. Их обвиняют в уничтожении на Шри-Ланке 277-ми насекомых. Задержали россиян больше полутора лет назад, спустя несколько месяцев отпустили под залог. Вины никто не признал. Игнатенко уверяет, что не занимался ловлей насекомых и их не убивал. По его словам, он подбирал погибших жуков, которые лежали вдоль дороги, фотографировал их и описывал. Суд над россиянами начался больше года назад и длится до сих пор. За это время опросили всего несколько свидетелей, в том числе полицейских, которые задержали специалистов, сообщает агентство ТАСС. При этом за время процесса число эпизодов, по которым россияне проходят, сократилось втрое. Теперь их 102, уточняет агентство.

На процессе присутствуют и представители российского посольства в Шри-Ланке.