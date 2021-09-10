Совет министров союзного государства России и Белоруссии сегодня одобрит документы по интеграции. Накануне их согласовали в Москве президент России Владимир Путин и белорусский руководитель Александр Лукашенко. Лукашенко это назвал прорывом.



В свою очередь, президент России Владимир Путин накануне вечером сообщил, что Москва снимет все коронавирусные ограничения на авиасообщение с Белоруссией, заявил, что цена на газ для республики в следующем году сохранится на уровне этого года, а также объявил о новом кредите Минску.