В Москве в эти минуты должно начаться прощание с главой МЧС Евгением Зиничевым. В Кремле сказали, что на церемонию приедет президент Владимир Путин.

Траурная церемония состоится на окраине Москвы, в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС. Сначала ее смогут посетить все желающие, затем с Зиничевым простятся его коллеги и сослуживцы. Похоронят же главу МЧС в Санкт-Петербурге. В Кремле отметили, что президент Владимир Путин лично примет участие в церемонии прощания. Накануне глава государства посмертно удостоил Зиничева звания героя России.

Ранее в МЧС сообщали, что министр погиб в Норильске, когда пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, собиравшегося снять новый документальный фильм об освоении Арктики. Источники интернет-издания РБК и «Новой Газеты» при этом говорят, что трагический инцидент произошел на плато Путоран, где Зиничев собирался посетить популярный среди туристов водопад. А некоторые СМИ утверждали, что, возможно, режиссер пытался спасти поскользнувшегося главу МЧС. Правда, официального подтверждения этому нет, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал иные версии гибели Зиничева, кроме той, что была представлена властями, «кощунственной».

Евгений Зиничев ранее служил в охране президента Владимира Путина, а также работал на посту замдиректора ФСБ.