Бывшему министру здравоохранения Франции сегодня могут предъявить обвинения. Экс-чиновницу вызвали в суд.

Общественные организации и несколько объединений медиков обвиняют Аньес Бюзен в неэффективной борьбе с коронавирусом и запоздалой реакции на пандемию. Французские власти сначала считали, что ковид не может угрожать стране. Карантин объявили только в середине марта прошлого года уже после ухода Бюзен в отставку. После жалоб началось предварительное расследование. По данным источников агентства Франс Пресс в судебной системе бывшего министра здравоохранения Франции могут признать виновной в нарушении целого ряда законов. При этом юристы не исключают, что по итогам дачи показаний Бюзен может оказаться в статусе свидетеля, если у следствия окажется недостаточно улик. Дом экс-чиновницы обыскали прошлой осенью. Аналогичные действия провели по месту жительства бывшего премьера Франции Эдуара Филиппа, кроме того обыскали офис и квартиру действующего главы минздрава Оливье Верана и других чиновников, ответственных за разработку и реализацию санитарных мер. Французские СМИ сообщали, что следственные мероприятия проводят в рамках расследования действий властей в период пандемии. Следователи проверяют, насколько эффективно и своевременно они начали борьбу с коронавирусом.

По словам генпрокурора Кассационного суда Франции Франсуа Моленса инстанция получила во время эпидемии тысячи жалоб на министров.