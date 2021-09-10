В Литве сегодня планируется митинг против ограничений для непривитых граждан страны.

Организаторы акции основной причиной протеста называют нежелание властей прислушиваться к мнению жителей страны. С 13 сентября правительство Литвы планирует ввести ограничения для не переболевших и не привитых от коронавируса. Им хотят запретить без ПЦР-теста ходить в торговые центры, пользоваться контактными услугами, в том числе посещать ветеринаров. Такие меры объясняют желанием стимулировать вакцинацию. Митинг против введения новых ограничений может пройти на Кафедральной площади, которая является одной из главных в столичном городе Вильнюс. Акцию перенесли туда после отзыва разрешения на проведение мероприятия у здания местного парламента. Там в августе во время митинга против введения ограничений для непривитых сограждан были столкновения с полицией. Протестующие блокировали выходы из парламента. Для разгона людей применяли слезоточивый газ. Сейчас проводится проверка по факту беспорядков. Сегодня полиция готовится к разным сценариям развития событий.

Митинг на площади городские власти согласовали. Организаторы протеста ожидают, что число участников двое превысит августовский митинг, и на площади соберутся около 10 тысяч человек.