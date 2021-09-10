Преображенский суд Москвы сегодня вынесет приговор участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной. Прокуратура запросила два года ограничения свободы. Алехина проходит по так называемому санитарному делу – его возбудили после январской акции в поддержку политика Алексей Навального. Сторона защиты настаивает на полном оправдании, сказал «Эху» адвокат Алехиной Даниил Берман.
Ранее были вынесены тому же делу приговоры соратникам Алексея Навального и его брату Олегу – от года до полутора лет ограничения свободы.
Преображенский суд Москвы сегодня вынесет приговор участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной
Преображенский суд Москвы сегодня вынесет приговор участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной. Прокуратура запросила два года ограничения свободы. Алехина проходит по так называемому санитарному делу – его возбудили после январской акции в поддержку политика Алексей Навального. Сторона защиты настаивает на полном оправдании, сказал «Эху» адвокат Алехиной Даниил Берман.