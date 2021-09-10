Преображенский суд Москвы сегодня вынесет приговор участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной. Прокуратура запросила два года ограничения свободы. Алехина проходит по так называемому санитарному делу – его возбудили после январской акции в поддержку политика Алексей Навального. Сторона защиты настаивает на полном оправдании, сказал «Эху» адвокат Алехиной Даниил Берман.



Ранее были вынесены тому же делу приговоры соратникам Алексея Навального и его брату Олегу – от года до полутора лет ограничения свободы.