Роскомнадзор угрожает уголовным преследованием компаниям, которые предоставляют средства для обхода блокировки «УГ»

Роскомнадзор угрожает уголовным преследованием интернет-компаниям, которые предоставляют средства для обхода блокировки сайта «Умное голосование». Доступ к этому интернет-ресурсу закрыли минувшим летом.

Представители надзорного органа объявили, что если магазины приложений Apple, Google, Cisco, CloudFlare и дальше будут предоставлять своим пользователям способы в обход блокировки попасть на сайт соратников Навального, то эти действия будут рассматриваться как иностранное вмешательство в избирательную кампанию по выборам в Госдуму восьмого созыва. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое цитирует агентство «Интерфакс». Там также сказано, что чиновники уже разослали интернет-компаниям обращения с соответствующими требованиями. В них, помимо прочего, напоминается и об уголовной статье за содействие или участие в деятельности запрещённой в России экстремистской организации.

Ранее в Роскомнадзоре объявили о блокировке сайта «Умное голосование». В ведомстве сказали, что интернет-портал используется для продолжения незаконной деятельности. Чиновники объяснили это тем, что российские власти признали экстремистскими и запретили на территории страны организации, связанные с Навальным.

Умное голосование – это проект сторонников Алексея Навального. Через интернет-ресурсы, посвященные этой стратегии, они призывают своих сторонников голосовать за тех кандидатов на выборах, которые по мнению команды политика могут победить выдвиженцев от «Единой России».