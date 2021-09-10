В Малайзии бывший премьер-министр, приговоренный к 12 годам тюрьмы, может вернуться в правительство

Как пишут местные СМИ, Наджиб Разак получил приглашение стать советником по экономическим вопросам нынешнего главы кабмина Исмаила Сабри Якоба. Действующий премьер недавно встретился с политиком, который получил срок детом прошлого года по обвинениям в коррупции. На время рассмотрения апелляции Разак находится на свободе.
2021-09-10T05:23:55+03:00
2021-09-10T05:23:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:23, 10 сентября 2021
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