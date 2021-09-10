Большинство аналитиков ожидает, что Центробанк сегодня поднимет ключевую ставку

В июле ЦБ на фоне роста цен на многие товары поднял ставку до 6,5%. Но в августе уровень инфляции в годовом выражении оказался максимальным за пять лет – 6,7%. Повышение ключевой ставки, как правило, приводит к подорожанию кредитов, в том числе, ипотеки.
2021-09-10T06:16:00+03:00
2021-09-10T06:16:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:16, 10 сентября 2021
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