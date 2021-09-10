Тысячи французов, несмотря на ливень, накануне пришли проститься с актером Жан-Полем Бельмондо

Очередь растянулась на сотни метров. Церемонию возглавил президент Эммануэль Макрон. Сегодня поминальная служба пройдет в одной из старейших церквей Парижа Сен-Жермен-де Пре. Жан-Поль Бельмондо умер в понедельник. Ему было 88 лет.