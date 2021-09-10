В Мадриде по запросу США задержан бывший глава военной разведки Венесуэлы

Уго Кархаваль находился в розыске с 2019 года, напоминает полиция Испании. Тогда его задержали, но суд отказался выдать его США. Позже другая инстанция разрешила экстрадицию, но Кархаваль уже скрылся. В США его обвиняют в торговле наркотиками. Соратник покойного лидера Венесуэлы Уго Чавеса ранее осудил правление действующего главы государства Николаса Мадуро и признал президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо