В Мадриде по запросу США задержан бывший глава военной разведки Венесуэлы

Уго Кархаваль находился в розыске с 2019 года, напоминает полиция Испании. Тогда его задержали, но суд отказался выдать его США. Позже другая инстанция разрешила экстрадицию, но Кархаваль уже скрылся. В США его обвиняют в торговле наркотиками. Соратник покойного лидера Венесуэлы Уго Чавеса ранее осудил правление действующего главы государства Николаса Мадуро и признал президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо
2021-09-10T04:19:15+03:00
2021-09-10T04:19:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:19, 10 сентября 2021
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