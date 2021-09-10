Президент США Джо Байден обязал вакцинироваться всех госслужащих

Требование касается и сотрудников компаний-подрядчиков федерального правительства. По словам Байдена, подписанным им указ затрагивает примерно 100 миллионов американцев— это две трети всех занятых в стране. Байден обратился к 80 миллионам граждан, которые все еще не вакцинировались от коронавируса, и заявил, что Америка ими разочарована. В США прививку сделали 64% населения страны.
2021-09-10T04:17:51+03:00
2021-09-10T04:18:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2901354-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:17, 10 сентября 2021
Загрузка комментариев...