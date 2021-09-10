Генсек ООН Антонио Гуттериш призвал международное сообщество поддерживать диалог с талибами

Он сказал агентству «Франс Пресс», что вести его следует во имя солидарности с народом Афганистана, где миллионы человек могут умереть от голода. Гутттериш сказал, что, по крайней мере, видит готовность талибов к дискуссии. Между тем, захватившие страну исламские боевики запретили женщинам выходить на улицу и, по сообщениям ряда СМИ, совершают убийства мирных жителей, а также этнические чистки. В России движение «Талибан» признано террористическим и запрещено.