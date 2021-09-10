Российский военный погиб в Сирии, сообщили накануне вечером в министерстве обороны

Он скончался в результате взрыва бомбы на обочине дороги. Имя и звание погибшего в ведомстве не назвали, но пообещали оказать его семье необходимую помощь. Россия проводит военную операцию в Сирии с 2015 года. За это время, по официальным данным, погибли более ста российских военных.