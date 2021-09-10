В Москве сегодня простятся с главой МЧС Евгением Зиничевым

Как сообщили в Кремле, на церемонию придет президент Владимир Путин. Глава государства ранее назвал погибшего министра надежным другом и наградил посмертно званием Героя России. Зиничев прежде служил в охране президента. После прощания тело Зиничева доставят в Петербург, где он будет похоронен на Северном кладбище. По официальной версии, глава МЧС погиб в Красноярском крае, спасая кинорежиссёра Александра Мельника, который также погиб.