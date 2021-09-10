В Москве сегодня простятся с главой МЧС Евгением Зиничевым

Как сообщили в Кремле, на церемонию придет президент Владимир Путин. Глава государства ранее назвал погибшего министра надежным другом и наградил посмертно званием Героя России. Зиничев прежде служил в охране президента. После прощания тело Зиничева доставят в Петербург, где он будет похоронен на Северном кладбище. По официальной версии, глава МЧС погиб в Красноярском крае, спасая кинорежиссёра Александра Мельника, который также погиб.
2021-09-10T04:16:45+03:00
2021-09-10T04:16:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:16, 10 сентября 2021
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