Парламент Ливии утвердил закон о выборах президента путем прямого голосования

Этому предшествовали несколько месяцев обсуждений и жаркой полемики, сообщает телеканал «Аль-Арабия». В законе говорится, что президент, вице-президент и премьер-министр должны быть выходцами из разных регионов страны. В Ливии с 2014 года шла гражданская война, в прошлом году стороны заключили перемирие. Парламентские и президентские выборы намечены на 24 декабря.

