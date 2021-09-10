Российское военно-историческое общество опубликовало рассекреченные документы о сражении под Смоленском

Оно произошло 10 сентября 1941 года. Обнародованы карты боевых действий, приказы, оперативные сводки, боевые и политические донесения, передает ТАСС. В организации сказали, что эти материалы могут быть интересны как ученым, так и широкой аудитории. Между тем, историки давно призывают рассекретить все материалы о Великой Отечественной войне, но власти продолжают держать многие архивы закрытыми