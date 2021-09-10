Российское военно-историческое общество опубликовало рассекреченные документы о сражении под Смоленском

Оно произошло 10 сентября 1941 года. Обнародованы карты боевых действий, приказы, оперативные сводки, боевые и политические донесения, передает ТАСС. В организации сказали, что эти материалы могут быть интересны как ученым, так и широкой аудитории. Между тем, историки давно призывают рассекретить все материалы о Великой Отечественной войне, но власти продолжают держать многие архивы закрытыми
2021-09-10T03:19:34+03:00
2021-09-10T03:19:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:19, 10 сентября 2021
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