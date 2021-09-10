Талибы совершают массовые убийства в захваченной провинции Панджшер, утверждает бывший замглавы региона

По его словам, боевики расстреливают мирных жителей, включая детей, что является военным преступлением, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. В свою очередь, представитель организации «Фронт национального сопротивления Афганистана» написал в «Твиттере», что талибы совершают этнические чистки – они изгнали тысячи людей из их домов. До недавнего времени провинция Панджшер оставалась единственным регионом Афганистана, который не сдался талибам. Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.