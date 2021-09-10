Талибы совершают массовые убийства в захваченной провинции Панджшер, утверждает бывший замглавы региона

По его словам, боевики расстреливают мирных жителей, включая детей, что является военным преступлением, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. В свою очередь, представитель организации «Фронт национального сопротивления Афганистана» написал в «Твиттере», что талибы совершают этнические чистки – они изгнали тысячи людей из их домов. До недавнего времени провинция Панджшер оставалась единственным регионом Афганистана, который не сдался талибам. Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.
2021-09-10T03:18:30+03:00
2021-09-10T03:18:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2901342-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:18, 10 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Соратник Алексея Навального Иван Жданов утверждает, что Роскомнадзор протестировал массовую блокировку сайтов Жданов связывает это с мобильным приложением «Навальный», которое ведомство ранее потребовало от американских компаний Google и Apple убрать из своих магазинов Google Play и AppStore…