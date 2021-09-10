В Ногинске накануне вечером завершили разбор завалов после взрыва газа в жилом доме

Погибли 7 человек, в том числе двое детей, пострадавших 22, среди них четыре ребенка, сообщили в МЧС. Взрыв в подмосковном городе прогремел в среду утром. В девятиэтажном доме обрушились перекрытия со второго по пятый этажи. Как передает ТАСС, накануне местные жители стали приносить к месту трагедии цветы и мягкие игрушки.