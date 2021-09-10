В Ногинске накануне вечером завершили разбор завалов после взрыва газа в жилом доме

Погибли 7 человек, в том числе двое детей, пострадавших 22, среди них четыре ребенка, сообщили в МЧС. Взрыв в подмосковном городе прогремел в среду утром. В девятиэтажном доме обрушились перекрытия со второго по пятый этажи. Как передает ТАСС, накануне местные жители стали приносить к месту трагедии цветы и мягкие игрушки.
2021-09-10T03:18:07+03:00
2021-09-10T03:18:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2901340-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:18, 10 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Соратник Алексея Навального Иван Жданов утверждает, что Роскомнадзор протестировал массовую блокировку сайтов Жданов связывает это с мобильным приложением «Навальный», которое ведомство ранее потребовало от американских компаний Google и Apple убрать из своих магазинов Google Play и AppStore…