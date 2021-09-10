В России и Белоруссии сегодня начинается активная фаза совместных учений с участием 200 тысяч военных

Столь масштабные маневры вызвали обеспокоенность со стороны НАТО и стран Европы. В альянсе говорят о недостаточной прозрачности учений – наблюдатели от НАТО не приглашены, хотя согласно международным договоренностям наблюдение обязательно при участии более 13 тысяч военных. Российская сторона ссылается на то, что в отдельных эпизодах учений, подпадающих под это ограничение, будет принимать участие не более 6, 5 тысяч военнослужащих, передает ТАСС. В Европарламенте учения назвали демонстрацией силы, которая осложняет и без того напряженные отношения с Россией.