В России и Белоруссии сегодня начинается активная фаза совместных учений с участием 200 тысяч военных

Столь масштабные маневры вызвали обеспокоенность со стороны НАТО и стран Европы. В альянсе говорят о недостаточной прозрачности учений – наблюдатели от НАТО не приглашены, хотя согласно международным договоренностям наблюдение обязательно при участии более 13 тысяч военных. Российская сторона ссылается на то, что в отдельных эпизодах учений, подпадающих под это ограничение, будет принимать участие не более 6, 5 тысяч военнослужащих, передает ТАСС. В Европарламенте учения назвали демонстрацией силы, которая осложняет и без того напряженные отношения с Россией.
2021-09-10T03:17:43+03:00
2021-09-10T03:17:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:17, 10 сентября 2021
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