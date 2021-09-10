Совет директоров Центробанка сегодня рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки

Большинство аналитиков ждет, что ЦБ ее поднимет на половину процентного пункта до 7%. В июле регулятор резко повысил ключевую ставку из-за роста цен на многие товары. В августе, по данным Росстата, инфляция в годовом выражении ускорилась до почти 6,7% — это максимальный уровень за последние пять лет. Повышение ключевой ставки, как правило, приводит к подорожанию кредитов, в том числе, ипотеки.

