Британская газета Daily Telegraph узнала, что около 800 тысяч доз вакцины в Великобритании, вероятно, просрочены

У них истек срок годности и они должны быть утилизированы. Как пишет издание, это препараты производства компании AstraZeneca. Газета напоминает, что в апреле британский медицинский регулятор не рекомендовал использовать эту вакцину от коронавируса среди людей моложе 30 лет из-за риска образования тромбов. Ранее руководство Всемирной организации здравоохранения неоднократно призывало развитые государства поделиться вакцинами с бедными странами.