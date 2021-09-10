Британская газета Daily Telegraph узнала, что около 800 тысяч доз вакцины в Великобритании, вероятно, просрочены

У них истек срок годности и они должны быть утилизированы. Как пишет издание, это препараты производства компании AstraZeneca. Газета напоминает, что в апреле британский медицинский регулятор не рекомендовал использовать эту вакцину от коронавируса среди людей моложе 30 лет из-за риска образования тромбов. Ранее руководство Всемирной организации здравоохранения неоднократно призывало развитые государства поделиться вакцинами с бедными странами.
2021-09-10T02:17:50+03:00
2021-09-10T02:17:50+03:00
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02:17, 10 сентября 2021
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