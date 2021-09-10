Участница будущей встречи с президентом сообщила, что олимпийцам продлили карантин

Еще один день, потому что встречу перенесли на 11 сентября, рассказала в «Инстаграме» гимнастка Ангелина Мельникова. Олимпийская чемпионка в интервью сайту Sports.ru поделилась своими переживаниями, что провела 7 дней в номере отеля без тренировок, хотя через месяц чемпионат мира. Она отметила, что неделю не заниматься на снарядах – для гимнастов это практически полный выход из формы. Прежде и другие участники личных встреч с президентом Владимиром Путиным были вынуждены провести неделю или две в изоляции. В Кремле это объясняют мерой предосторожности из-за коронавируса, хотя глава государства ранее вакцинировался.
2021-09-10T02:17:08+03:00
2021-09-10T02:17:14+03:00
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02:17, 10 сентября 2021
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