НАТО призывает Россию и Белоруссию к прозрачности при проведении военных учений

Это заявила немецкой медиагруппе Funke официальный представитель альянса Оана Лунгеску. Она отметила, что НАТО пока не пригласили наблюдать за военными маневрами, несмотря на то, что согласно Венскому документу ОБСЕ наблюдение является обязательным в случае участия в учениях более 13 тысяч военных. Активная фаза учений начнется сегодня. По официальным данным, в них будут задействованы 200 тысяч человек. Завершатся маневры 16 сентября.
2021-09-10T02:16:39+03:00
2021-09-10T02:16:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:16, 10 сентября 2021
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