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02:16, 10 сентября 2021

Президент России Владимир Путин допустил создание союзного парламента с Белоруссией

По его словам, для этого нужно подрасти и этот вопрос не обсуждался накануне на встрече с руководителем Белоруссии Александром Лукашенко. По итогам переговоров в Москве Путин сказал, что согласованы все 28 союзных программ по интеграции, будет подписан договор о едином рынке газа. Путин сообщил, что Россия снимет все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией, заявил, что цена на газ для республики в следующем году сохранится на уровне этого года, а также объявил о новом кредите Минску.


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