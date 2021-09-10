Президент России Владимир Путин допустил создание союзного парламента с Белоруссией

По его словам, для этого нужно подрасти и этот вопрос не обсуждался накануне на встрече с руководителем Белоруссии Александром Лукашенко. По итогам переговоров в Москве Путин сказал, что согласованы все 28 союзных программ по интеграции, будет подписан договор о едином рынке газа. Путин сообщил, что Россия снимет все ковидные ограничения на авиасообщение с Белоруссией, заявил, что цена на газ для республики в следующем году сохранится на уровне этого года, а также объявил о новом кредите Минску.
2021-09-10T02:16:18+03:00
2021-09-10T02:16:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:16, 10 сентября 2021
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