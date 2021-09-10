Компания Facebook представила очки со встроенной камерой

Они могут снимать фото и видео, принимать звонки и включать музыку. Производить очки будет компания Ray-Ban. Цена составит от 300 долларов. В России покупатель рискует стать фигурантом уголовного дела о приобретении специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации.
2021-09-10T01:17:44+03:00
2021-09-10T01:17:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:17, 10 сентября 2021
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