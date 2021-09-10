Китай призвал предоставить новым властям Афганистана доступ к зарубежным активам страны

Их заморозка является одной из причин продолжающихся в стране экономических трудностей, сказал на заседании Совета безопасности ООН постпред Китая Гэн Шуан.Постпред России Василий Небензя подчеркнул, что правительство талибов пока никем не признано, передает ТАСС. Представитель США Джеффри де Лаурентис на том же заседании сказал, что движение «Талибан» еще должно заслужить легитимность. В свою очередь, представитель Афганистана Гулям Исхакзай отметил, что все ранние обещания талибов соблюдать права человека остались лишь пустыми словами. В России движение «Талибан» признано террористическим и запрещено.
2021-09-10T01:17:25+03:00
2021-09-10T01:17:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:17, 10 сентября 2021
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