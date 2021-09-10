Минобороны сообщило о гибели в Сирии российского военнослужащего

Его автомобиль был подорван взрывным устройством, заложенным у обочины дороги, передает ТАСС. В ведомстве сказали, что погибший проверял маршрут прохождения колонны с гуманитарным грузом. Имя и звание убитого не раскрываются. Только по официальным данным в Сирии с начала российской военной кампании погибли более 100 россиян.
2021-09-10T01:16:59+03:00
2021-09-10T01:16:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2901320-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:16, 10 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Соратник Алексея Навального Иван Жданов утверждает, что Роскомнадзор протестировал массовую блокировку сайтов Жданов связывает это с мобильным приложением «Навальный», которое ведомство ранее потребовало от американских компаний Google и Apple убрать из своих магазинов Google Play и AppStore…