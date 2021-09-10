Минобороны сообщило о гибели в Сирии российского военнослужащего

Его автомобиль был подорван взрывным устройством, заложенным у обочины дороги, передает ТАСС. В ведомстве сказали, что погибший проверял маршрут прохождения колонны с гуманитарным грузом. Имя и звание убитого не раскрываются. Только по официальным данным в Сирии с начала российской военной кампании погибли более 100 россиян.