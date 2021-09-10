В МЧС сообщили, что похороны главы ведомства Евгения Зиничева пройдут сегодня в закрытом режиме

Прессу не пустят. Почему – в ведомстве не объяснили. Как передает «Интерфакс», утром с Евгением Зиничевым простятся в Москве в Главном управлении МЧС, затем его тело доставят в Петербург, где министр будет похоронен на Северном кладбище. По официальной версии, Зиничев погиб в Красноярском крае, спасая кинорежиссёра Александра Мельника, который также погиб. Евгений Зиничев прежде служил в охране президента Владимира Путина. Глава государства назвал его гибель личной невосполнимой утратой и посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России