В МЧС сообщили, что похороны главы ведомства Евгения Зиничева пройдут сегодня в закрытом режиме

Прессу не пустят. Почему – в ведомстве не объяснили. Как передает «Интерфакс», утром с Евгением Зиничевым простятся в Москве в Главном управлении МЧС, затем его тело доставят в Петербург, где министр будет похоронен на Северном кладбище. По официальной версии, Зиничев погиб в Красноярском крае, спасая кинорежиссёра Александра Мельника, который также погиб. Евгений Зиничев прежде служил в охране президента Владимира Путина. Глава государства назвал его гибель личной невосполнимой утратой и посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России
2021-09-10T01:16:35+03:00
2021-09-10T01:16:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:16, 10 сентября 2021
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