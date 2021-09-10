Уровень заражаемости коронавирусом в США в 10 раз превышает показатель, необходимый для победы над пандемией

Президент США Джо Байден уже сегодня объявит об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом.

«Мы до сих пор находимся в режиме пандемии, потому что у нас сейчас 160 тысяч случаев новых заражений в день — пандемия не то что не взята по умеренный контроль, но мы находимся в режиме угрозы общественному здоровью», заявил глава Национального института инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фауччи, возглавляющий команду Белого Дома по борьбе с пандемией. По словам Фауччи, в стране такого размера как США (с населением в 320 млн человек) уровень заболеваемости должен быть ниже 10 тысяч случаев в день, чтобы пандемия пошла на спад. И чем больше времени уйдет на преодоление этой фазы пандемии, тем больше шансов на появления монстр-штамма — гораздо более заразного и не поддающегося вакцинации. Одним из главных обещаний президента Джо Байдена было покончить с пандемией, но августовский опросы показали, что только 48% американцев считают, что Байден изложил четкий и ясный план действий против вируса. Сегодня президент США объявит об ужесточении мер в рамках нового, более агрессивного плана по борьбе с пандемией — Байден подпишет указ об обязательной вакцинации для всех федеральных сотрудников исполнительной власти, как гражданских так и военных — это около 4 млн человек, и контрактников, которые работают с федеральным правительством. Отказаться от вакцинации в обмен на регулярное тестирование будет нельзя.

75% взрослого населения США на сегодня получили хотя бы одну дозу вакцины, и только 53% американцев вакцинированы полностью. 14% опрошенных заявляют, что не намерены делать вакцину. Самый высокий уровень невакцинированных людей сейчас в штатах с самым высоким уровень заболеваемости и смертности, где больницы снова переполнены — это Техас и Флорида, в которых вакцину отказываются делать 40% населения.