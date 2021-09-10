Российский президент Владимир Путин принял в Кремле белорусского коллегу Александра Лукашенко

По итогам 3,5 часов переговоров они объявили о согласовании всех 28 так называемых «дорожных карт» по интеграции в отдельных сферах. Так, стало известно, что до декабря 2023-го Москва и Минск подпишут соглашение о переходе к единому рынку газа. Также обсуждается гармонизация валютной, налоговой и других систем.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал принятие союзных программ прорывом в отношениях двух стран:.

Путин также выразил уверенность, что внутриполитическая обстановка в Белоруссии значительно стабилизировалась, отметил, что товарооборот между странами превысил допандемийный уровень, и объявил о полном снятии ковидных ограничений на авиасообщение между странами.

