В Свердловской области освободили от наказания депутата, застрелившего человека

Суд закрыл дело депутата регионального парламента Александра Коркина, который на рыбалке в 2019-м по неосторожности застрелил бизнесмена Сергея Титова. При этом депутат пропустил все заседания суда кроме последнего, когда истекал срок исковой давности. Адвокат семьи Титова уверен, что Коркин специально затягивал процесс, чтобы уйти от отвественности.
2021-09-09T23:02:40+03:00
2021-09-09T23:02:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 09 сентября 2021
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