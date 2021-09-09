В Кремле признали, что победители и призеры Олимпиады в Токио сидят на карантине перед встречей с президентом

Мероприятие в Кремле намечено на 11-е сентября. Необходимость карантина пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил нестабильной эпидемиологической обстановкой.

Журналисты интернет-издания Sports.ru пообщались с несколькими атлетами. Среди прочего, выяснилось, например, что золотые медалисты сидят на более строгом карантине в московском «Президент-Отеле», где не могут самостоятельно даже выйти из номера за чашкой кофе. Обладатели серебряных наград отправлены на спортивную базу в Новогорске, где могут общаться друг с другом и в ограниченном режиме тренироваться.