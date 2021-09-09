В Сирии погиб российский военный, передает со ссылкой на Минобороны агентство «Интерфакс». Имя погибшего и какие-либо подробности пока не приводятся, известно лишь, что произошло это при подрыве на мине колонны с гуманитарной помощью в провинции Хомс.