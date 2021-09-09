Детский омбудсмен Кузнецова: Интернаты для детей-инвалидов часто скрывают нехватку ресурсов для работы с детьми

0Руководство интернатов для детей-инвалидов часто скрывают нехватку ресурсов для работы с детьми. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» уполномоченная при Президенте по защите прав ребенка Анна Кузнецова.

«Решений [об усыновлении детей-инвалидов] будет много, если сделать более открытыми эти учреждения для общественных организаций, если мы прекратим прятать под сукно проблемы, которые есть. А именно, с финансированием, со специалистами, с организацией питания для детей с особыми потребностями, скажем так. Но здесь нужна обратная связь, честная такая обратная связь, от учреждений. Когда высылают запросы на то, что нужно вашим детям, вашему учреждению, сколько не хватает персонала, и какого, каких не хватает ресурсов для детей, что еще нужно там изменить в нормативной базе, чтобы у вас там все это было, нужно отвечать честно. Мы несколько ответов брали таких, когда увидели, что там все хорошо. Мы поехали, просто не поленились, и поехали в это учреждение. С точностью до наоборот мы там все нашли. После этого, мы вместе с Минтруда как бы отклонили эти запросы, и по новой их направили. Вот такое тоже бывает, когда сама система как бы немножко сопротивляется вот на таких, казалось бы, финальных точках, когда есть поручение, когда доходишь до реализации», — сказала она.