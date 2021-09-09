Детский омбудсмен Кузнецова: Чаще чем каждый второй ребенок сталкивается с буллингом в школе

Чаще чем каждый ребенок сталкивается с буллингом в школе. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» уполномоченная при Президенте по защите прав ребенка Анна Кузнецова.

«По нашей статистике, которая у нас имеется, чаще чем каждый второй ребенок сталкивается с буллингом. То есть, 55 процентов с половиной. А 39 процентов вообще никому не рассказывают об этом, 5 процентов детей только поделились с учителями. Снять эту напряженность, вот это мне кажется первая задача. Тогда, конечно, автоматически включатся все ресурсы, которые есть в образовательной организации. Но их тоже надо наращивать. Конечно, нужно чтобы заработали наши службы медиации наконец, чтобы психологи пришли в школы, специалисты, профессионалы. И было не как сейчас норматив, там один психолог на 500 человек детей, а конечно, здесь нужно побольше специалистов высокого уровня», — сказала она.

А.Кузнецова также отметила, что за последние пять лет число обращений по поводу буллинга в школах возросло более, чем в два раза.

«Очень внимательно к теме буллинга относимся в школах. И, к сожалению, надо отметить, что рост числа обращений к нам есть. За последние несколько лет у нас по многим направлениям выросло число обращений в целом, выросло за 5 лет вообще больше, чем в два раза. Когда мы проверили службу медиации в школах, и конфликтные комиссии так называемые, которые должны быть в каждом образовательном учреждении быть. Но, к сожалению, мы пришли к печальному очень выводу, и наши проверки показали, что во многих случаях, в образовательных организациях хорошо, если они [конфликтные комиссии] существуют эти комиссии только на бумаге, и в них хотя бы кто-то числится. Но порой, причиной этого является не отсутствие конфликтов, или нежелание работать. Есть такая черта, порой она бывает, и статистика это подтверждает. Дети не делятся о ситуации напряженной или конфликтной в школе», — заключила она.