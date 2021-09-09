ЕС: Новое правительство Афганистана не отражает обещания, данные талибами мировому сообществу при захвате власти

Новое правительство Афганистана не отражает обещания, данные талибами мировому сообществу при захвате власти, считают в Евросоюзе. В опубликованном заявлении внешнеполитической службы Брюсселя подчеркивается, что центральноазиатское государство должно получить правительство, включающее представителей всех слоев общества.

Запрещенное в России движение «Талибан» захватило власть в Афганистане 15-го августа, незадолго до вывода оттуда американских войск. Талибы обещали правительство с участием политических оппонентов и разных народностей, но в объявленном позавчера составе кабмина оказались исключительно члены самого движения.