СМИ: Европейское агентство лекарственных средств запросило у разработчиков дополнительные данные по вакцине «Спутник»

Европейское агентство лекарственных средств запросило у разработчиков дополнительные данные по российской вакцине от ковида «Спутник», пишет итальянская газета La Stampa. Ранее агентство Reuters сообщало, что европейцам не хватило определенных форм отчета о побочных эффектах участников испытаний, а также о том, как отслеживались результаты добровольцев, получивших плацебо.

Процесс регистрации тянется с марта, сколько еще он займет неизвестно. Аналогичная ситуация сложилась в отношении китайской вакцины Sinovac. При этом «Спутник» одобрен на национальном уровне в Венгрии и Словакии, также используется в Сан-Марино.