В Париже прошла церемония прощения с Жаном-Полем Бельмондо, легендарным французским актером, скончавшимся 6 сентября в возрасте 88 лет.

Формально это не национальный траур, но фактически – да. Во внутреннем дворе парижского Дома Инвалидов вся французская элита, артистическая и политическая, президенты, действующий и бывший, депутаты и сенаторы, актеры и певцы. Прощание с Бельмондо показывают в прямом эфире национальные и информационные каналы, на лужайке с внешней стороны Дворца ведется трансляция на гигантских телеэкранах для публики. Тысяча мест на самой церемонии отведена для рядовых граждан. Чтобы сюда попасть, некоторые занимали места с ночи.

Гроб, покрытый национальным триколором, в центре двора. Огромное фото Бельмондо. Военный национальный оркестр. Трибуна для выступлений. Речи всего две. Первая — внука актера, Виктора Бельмондо. «Наш дед, — говорит он, — всегда будет освещать нашу жизнь своей улыбкой. Я уверен, он улыбается и там, где он сейчас, глядя, как мы воздаем ему почести». Еще одно, завершающее выступление – президента Макрона, называющего Бельмондо «воплощением счастливой Франции, в которой каждый из нас узнает себя».

Речи закончены, минута молчания. Военные водружают гроб на носилках на плечи. Аплодисменты публики. Оркестр играет Chi Mai («Кто бы ни…») Эннио Морриконе, саундтрек из «Профессионала», одного из самых известных фильмов Бельмондо.



Сейчас территория парижского Дома Инвалидов открыта для всех, кто хочет проститься с актером.