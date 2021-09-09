РКН потребовал от интернет-компаний прекратить предоставлять средства для обхода блокировки сайта «Умное голосование»

Роскомнадзор потребовал от интернет-компаний прекратить предоставлять средства для обхода блокировки сайта стратегии «Умное голосование». Ведомство предупреждает об уголовной ответственности.

Представители надзорного органа считают, что магазины приложений Apple, Google, Cisco, CloudFlare и ряда других компаний игнорируют требования чиновников о недопустимости предоставления технических средств для доступа к приложению сторонников Навального и сайту «Умное голосование». В сообщении Роскомнадзора, которое приводит агентство «Интерфакс», сказано, что в случае дальнейшего несоблюдения российского законодательства, эти действия будут рассматриваться как иностранное вмешательство в избирательную кампанию по выборам в Госдуму. Также в ведомстве напомнили и об уголовной ответственности за содействие или участие в деятельности запрещённой в России экстремистской организации.

Роскомнадзор еще в августе потребовал удалить приложение «Навальный» из интернет-магазинов App Store и Google Play, тем не менее, оно до сих пор на них доступно.

В телеграмм-канале сайта мониторинга блокировок GlobalCheck сказано, что вчера российские власти на несколько часов закрыли доступ к сервисам Google и CloudFlare, которые использует это приложение. Эксперты посчитали, что кратковременная блокировка была нужна, чтобы определить ущерб этого шага для других интернет-ресурсов.

Ранее Арбитражный суд Москвы также запретил поисковикам показывать в выдаче словосочетание «Умное голосование». Это произошло по требованию ставропольской компании по продаже шерсти, которая ранее зарегистрировала это название как свою интеллектуальную собственность.