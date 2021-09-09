Детский омбудсмен Кузнецова: Дистанционное обучение нельзя назвать полноценным образованием для школьников

Дистанционное обучение нельзя назвать полноценным образованием для школьников. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» уполномоченная при Президенте по защите прав ребенка Анна Кузнецова.

«Мы увидели, во-первых, что есть существенно недоработки и в подготовке материалов, в подготовке педагогов. Бедные учителя, они остались в такой ситуации не простой, когда нужно было мгновенно перестраиваться, порой не имея методических рекомендаций точных, не имея пособий, опираясь на которые они могут вести занятия. И наши дети, по ту сторону экрана. В лучшем случае, если экран есть, а если его нет? По итогам вот этой дистанционной практики назовем ее так… Потому, что полноценным я считаю, образованием назвать это сложно. Потому, что образование у нас по закону, это обучение и воспитание. Уже даже имея в виду наше законодательство, мы видим, что в полной мере это даже образованием не назовешь. Это дистанционный формат обучения. Мы видим, что первое, недостаток технических средств, не все семьи могут себе позволить и интернет скоростной, который способен воспроизводить уроки, транслировать их в должном объеме. Количество технических средств, это и телефоны, и ноутбуки, и так далее. Но если есть телефон, то ну просто глаза испортить можно. Исследования были проведены, к сожалению, по данным исследования, у больше 50 процентов детей наблюдалась проблема со сном, у нескольких детей были нежелательные психические проявления, ну куда это годится? Должны, во-первых, быть проведены серьезные исследования по поводу использования дистанционных технологий, и как они должны быть применяться с минимальным вредом для здоровья ребенка. Вернее, абсолютно без вреда. Но здесь понимаем все, что оказались в таких условиях, к которым никто не был готов», — сказала она.

А.Кузнецова отметила, что полученный опыт показал, что дистанционное обучение не заменит традиционного формата образования.

«Самый-то главный вывод сделан, и тот вывод, который мне очень нравится. Вывод о том, что дистанционное образование, традиционно никогда не заменят. По крайней мере, так говорит министр просвещения, и сегодня все, кто столкнулся лицом к лицу с дистанционкой, так и говорит. Хотя я знаю, что часть родителей переводят детей на смешанные форматы образования. Такой знаете, комбинированный подход, некоторые уроки ребенок посещает очно, некоторые посещает дистанционно, многие вот в этой части решения, приходятся как раз на старшие классы. Когда детям нужно готовиться к экзаменам, и здесь вот выбираются, в том числе и такие решения. Ну, и здесь я считаю, что решения родителей, это самый главный голос защиты ребенка. Здесь важно подготовить эти решения, и дать рекомендации, дать какие-то вводные, опираясь на которые родители могут самостоятельно принять решение», — заключила она.