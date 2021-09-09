Детский омбудсмен Кузнецова: Формат образования в школах в условиях пандемии будет зависеть от региональных решений

Формат образования в российских школах в условиях пандемии будет зависеть от региональных решений. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» уполномоченная при Президенте по защите прав ребенка Анна Кузнецова.

«Что касается эпидемиологической ситуации, разные есть прогнозы. Здесь мы с вами не врачи, не доктора, чтобы быть в этом экспертами, но мы с вами понимаем, что, если санитарно-эпидемиологическая ситуация вдруг будет развиваться в худшем направлении, исходя из нее будут приниматься решения. Имея опыт предыдущих ограничительных мер, мы понимаем, что она скорее всего будет связана с региональными решениями, и с региональными ситуациями. То есть, есть в регионе напряженная ситуация, главный санитарный врач будет принимать решение как в целом по стране, так и конкретном регионе. Роспотребнадзор примет решение, какие меры будут. Поэтому, здесь я считаю, что опыт есть, и гораздо менее болезненно пройдет вся эта ситуация для всех нас. Конечно, хотелось бы, чтобы этого не было. Конечно, хочется, чтобы мы уже поскорее от коронавирусных вот этих вот всяких организационных процедур освободились, и стали жить уже нормальной жизнью», — сказала она.

Власти Москвы считают вероятность четвертой волны коронавируса очень высокой. С таким заявлением выступил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. А.Хрипун утверждает, что очередная волна ковида может наступить уже в этом месяце. Чиновник допустил такую возможность, говоря о том, как в Москве происходит перепрофилирование коронавирусных стационаров. Глава департамента здравоохранения уверяет, что последовательность уже отработана и проблем в случае роста заболеваемости и числа госпитализаций не возникнет. Одновременно А.Хрипун сообщил, что от коронавируса в Москве привились свыше 4 млн 800 тысяч человек, однако этом сколько из них получили обе дозы, не уточняется. Между тем почти месяц назад мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что от ковида хотя бы одним компонентом вакцинировались свыше 4,5 миллиона человек.

В Москве, по данным оперативного штаба, зафиксирован резкий рост суточной заболеваемости коронавирусом. За день было выявлено чуть более 1 тысячи 800 случаев ковида.