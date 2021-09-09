Детский омбудсмен Кузнецова: Вопрос вакцинации школьников будет решаться родителями в индивидуальном порядке

Вопрос вакцинации школьников будет решаться родителями в индивидуальном порядке. Об этом сообщила в интервью радиостанции «Эхо Москвы» уполномоченная при Президенте по защите прав ребенка Анна Кузнецова.

«Я ничего нового про свою позицию личную не скажу, и она вполне коррелирует с нашим законодательством. Вакцинация добровольная, касается то взрослых, или касается это детей. Решение родителей будет, значит будут вакцинироваться дети, если решения не будет, значит нет. Недопустима манипуляция, и хотела бы добавить единственное, что, когда будут завершены все исследования вакцины, конечно, важно их опубличить, чтобы родители могли познакомиться, и выводы делать уже на основании конкретных данных о клинических исследованиях. Недопустимо никаких условий, не условий, манипуляций, каких-то принудительных, условно принудительных форматов в отношении этого, это не законно. Если такие факты есть, нужно, чтобы прокуратура подключилась, посмотрела, насколько они значит имеют место быть, и какие действия могут в отношении них быть применены», — сказала она.

А.Кузнецова отметила, что будет решать вопрос о вакцинации своих детей школьного возраста в зависимости от результатов клинических испытаний.

«Это решим, посмотрим на клинические исследования, поэтому я здесь и выступаю сразу со всех позиций, как мама, и как уполномоченный, с точки зрения закона, и с точки зрения личной позиции. Все абсолютно последовательно, и объективно должно быть», — заключила она.