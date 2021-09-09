В Вашингтоне похвалили новые власти Афганистана

Белый дом признал, что талибы проявляют гибкость при организации выезда из страны американцев и назвали это «положительным первым шагом».

Первый чартерный рейс из частично разрушенного кабульского аэропорта приземлился около часа назад в столице Катара, Дохе. На борту было свыше сотни иностранцев – граждан США, Германии, Канады и Украины. В Кабул, тем временем, прилетели 4 самолета с медикаментами и продовольствием из ОАЭ, Пакистана, Бахрейна и того же Катара.

Ранее в США объявляли, что не будут спешить с дипломатическим признанием режима талибов, захвативших Кабул 15-го августа, и сначала понаблюдают за их конкретными шагами.

В России, как и на уровне ООН, «Талибан» признан террористической организацией и запрещен.