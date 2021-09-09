Трансляции части матчей российской премьер-лиги могут исчезнуть из открытого доступа

РПЛ проведет тендер на продажу прав трансляций футбольных матчей следующих 4 сезонов. Торги пройдут не позже 11-го октября, сообщает телеграм-канал РПЛ.

По текущему контракту все права принадлежат каналу Матч-ТВ, он платит за них менее 2 млрд рублей в год и, по данным источников газеты «Коммерсант», готов предложить в разы больше. Однако интерес к трансляциям проявляют теперь и набирающие силу платные онлайн-платформы – Okko Сбербанка, Яндекс и другие. Они готовы платить еще больше, пишет «Коммерсант», так что возможно разделение прав, при котором в бесплатном ТВ-эфире будут показывать лишь важнейшие игры команд первого эшелона.