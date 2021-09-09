КНДР отстранили от зимней олимпиады в Пекине, объявил МОК

Такие меры к Пхеньяну спортивные функционеры применили за то, что Северная Корея пропустила предыдущую олимпиаду – летние игры в Токио в августе. Туда, в свою очередь, власти КНДР решили никого не посылать, чтобы не нарушать практически тотальной изоляции страны от внешнего мира в условиях пандемии коронавируса.