КНДР отстранили от зимней олимпиады в Пекине, объявил МОК

Такие меры к Пхеньяну спортивные функционеры применили за то, что Северная Корея пропустила предыдущую олимпиаду – летние игры в Токио в августе. Туда, в свою очередь, власти КНДР решили никого не посылать, чтобы не нарушать практически тотальной изоляции страны от внешнего мира в условиях пандемии коронавируса.
2021-09-09T21:06:13+03:00
2021-09-09T21:06:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:06, 09 сентября 2021
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