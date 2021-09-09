В ФМБА анонсировали выпуск универсальной вакцины от ковида, первая фаза испытаний уже завершена

Об этом журналистам рассказала глава ведомства, экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, все испытания могут завершить уже до конца этого года. После этого российским пациентам станет доступна принципиально новая вакцина, которая стимулирует клеточный иммунитет и выработку антител к наиболее стабильным белкам коронавируса, не меняющимся при любых мутациях.

Сейчас в стране зарегистрировано 5 вакцин от 3 разработчиков, но все они, как и западные препараты, менее эффективны от новых вариаций ковида, например индийского штамма «дельта».