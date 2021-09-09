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20:34, 09 сентября 2021

В Венгрии закончилась российская вакцина от ковида Спутник

В Венгрии закончилась российская вакцина от ковида Спутник, рассказал в интервью РБК глава венгерского МИДа Петер Сийярто. По его словам, 2 млн доз вакцины, закупленные у Москвы, пришли надлежащего качества и точно в срок. Российский препарат пользуется популярностью у пациентов, которые могут выбирать между ним и западными вакцинами.

В то же время докупать «Спутник» Венгрия не планирует, так как сейчас у нее в запасе еще 8 млн доз от других производителей, это полностью закрывает потребности страны. 


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