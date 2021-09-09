Золотовалютные резервы России обновили очередной исторический максимум, свидетельствуют данные ЦБ

За неделю они приросли еще на 5 с лишним миллиардов долларов и на 3-е сентября превысили 620 млрд. Параллельно растет и чистый отток капитала – с начала года из страны вывели уже более 50-ти млрд против 35 с небольшим за аналогичный период 2020-го.