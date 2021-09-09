Золотовалютные резервы России обновили очередной исторический максимум, свидетельствуют данные ЦБ

За неделю они приросли еще на 5 с лишним миллиардов долларов и на 3-е сентября превысили 620 млрд. Параллельно растет и чистый отток капитала – с начала года из страны вывели уже более 50-ти млрд против 35 с небольшим за аналогичный период 2020-го.
2021-09-09T20:32:36+03:00
2021-09-09T20:32:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 09 сентября 2021
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