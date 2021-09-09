Управляющей компанией дома в подмосковном Ногинске, где 7 человек погибли из-за взрыва газа, был банкрот

Об этом пишет «Новая газета». По ее данным, речь идет о компании ООО «НГУК «Партнер-Сервис», которая проходит процедуру банкротства аж с 2018-го года, причем все началось с другой утечки газа по ее вине. Тогда тоже не обошлось без жертв – правда, 6 человек скончались не от взрыва, а от отравления газом.

Пока по приотетной версии властей, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газовой плитой самих жильцов.